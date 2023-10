Roma, 18 ott. (LaPresse) – “L’Italia farà la sua parte per alleviare le sofferenze dei civili. Valutiamo ulteriori modalità di sostegno tramite le organizzazioni internazionali presenti sul terreno”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso del Question time alla Camera. Secondo il titolare della Farnesina fra Israele e Autorità nazionale palestinese non bisogna “rinunciare al principio dei due popoli due stati – ha aggiunto – è l’unica soluzione in prospettiva per dare pace a un territorio martoriato”.

