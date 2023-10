Roma, 18 ott. (LaPresse) – “Occorre isolare Hamas e dissociarla dalla causa palestinese”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso del Question time alla Camera spiegando che questo è stato uno degli obiettivi dei “numerosi incontri” avvenuti in questi giorni con rappresentanti di vari Paesi arabi. Secondo il titolare della Farnesina serve “incoraggiare una posizione moderata e costruttiva dei Paesi arabi”. “Venerdì – ha concluso Tajani – sarò in Tunisia per continuare l’azione di pace in favore di una de-escalation”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata