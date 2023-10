Roma, 18 ott. (LaPresse) – Israele, con la partecipazione dei suoi partner americani, deve fornire immagini satellitari per dimostrare il suo non coinvolgimento nell’attacco all’ospedale di Gaza. Lo ha detto la portavoce del ministero russo degli Esteri, Maria Zakharova. Lo riporta Ria Novosti. “Ovviamente ora vediamo il desiderio di scaricare le responsabilità – ha affermato – Se dietro questo tentativo ci sono intenzioni serie, non solo parole, ma intenzioni serie per dimostrare la propria estraneità, la propria innocenza, allora non bisogna fare solo commenti sui media e sui social newtork, ma bisogna fornire le prove. Per favore, siate così gentili da fornire immagini satellitari, e sarebbe bello se lo facessero i partner americani, che testimonierebbero l’intera geografia dei voli, con tutti i dettagli che erano disponibili in quel momento. Penso che questo sarà un passo serio e importante per giustificarsi”.

