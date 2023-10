Roma, 18 ott. (LaPresse) – La Russia considera l’attacco contro l’ospedale Al Ahli Arab di Gaza “un crimine e un atto disumano”. Lo ha detto la portavoce del ministero russo degli Esteri, Maria Zakharova. Lo riporta la Tass. “Naturalmente classifichiamo un atto del genere come un crimine, come un atto disumano”, ha affermato Zakharova nel corso di un’intervista radiofonica. Nell’attacco, per il quale Israele e miliziani palestinesi si accusano a vicenda, sarebbero morte almeno 500 persone.

