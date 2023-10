Roma, 18 ott. (LaPresse) – I ministri degli Esteri di Arabia Saudita e Iran si sono incontrati a Gedda. Lo ha reso noto su ‘X’ il ministero degli Esteri di Riad. “Il ministro degli Esteri Faisal bin Farhan, ha incontrato l’omologo iraniano, Hossein Amirabdollahian a margine della riunione ministeriale straordinaria dell’Organizzazione per la cooperazione islamica – si legge – le due parti hanno discusso dell’escalation militare e dei recenti sviluppi a Gaza sottolineando che l’Arabia Saudita sta facendo ogni sforzo possibile per comunicare con tutte le parti internazionali e regionali per fermare l’escalation in corso”. Riad inoltre “ha ribadito la ferma posizione del Regno dell’Arabia Saudita nei confronti della causa palestinese e ha il sostegno gli sforzi volti a raggiungere una pace giusta e globale e a garantire che il popolo palestinese ottenga i propri diritti legittimi”.

