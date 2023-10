Beirut (Libano), 18 ott. (LaPresse/AP) – Il portavoce di Hamas, Osama Hamdan, ha incitato i palestinesi che vivono in Cisgiordania e in Israele a “sollevarsi contro il nemico sionista e a scontrarsi con esso in tutte le citt√†, i villaggi e i campi”. Hamdan ha anche chiesto che continuino le proteste che sono scoppiate in tutto il mondo dopo l’esplosione di ieri sera all’ospedale al-Ahli di Gaza City. Il portavoce del gruppo palestinese ha infine chiesto un cessate il fuoco immediato e un corridoio umanitario nella Striscia di Gaza assediata.

