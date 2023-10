Roma, 18 ott. (LaPresse) – Il segretario delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, partecipando al Forum sulla Via della Seta in Cina ha lanciato un appello per una tregua umanitaria a Gaza. Lo riporta Radio France Internationale. “Chiedo un immediato cessate il fuoco umanitario per alleviare la terribile sofferenza umana a cui stiamo assistendo”, ha dichiarato Guterres davanti ai rappresentanti di circa 130 Paesi che partecipano al forum.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata