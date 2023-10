Roma, 18 ott. (LaPresse) – Le forze di difesa israeliane (Idf)affermano di aver ucciso altri due comandanti di Hamas a Gaza, nel corso dei raid dell’ultimo giorno. Lo riporta The Timesf of Israel. Secondo l’Idf, Muhammad Awdallah, a capo del gruppo per i missili guidati della Brigata Città di Gaza di Hamas, e Akram Hijazi, un comandante delle forze navali di Hamas, sono finiti nel mirino a seguito di sforzi di intelligence dello Shin bet e della direzione di intelligence militare. L’Idf afferma di aver colpito anche i centri di comando di Hamas, le basi di sosta, i siti di lancio di missili guidati anticarro e di razzi, nonché infrastrutture militari, alcune delle quali contenevano tunnel.

