Il Cairo (Egitto), 18 ott. (LaPresse/AP) – Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha confermato l’esistenza di un accordo tra Egitto, Israele e altri attori internazionali per consentire l’ingresso di aiuti nella Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah. In un’intervista ad Al-Arabiya, Shoukry ha detto di sperare che gli aiuti entrino presto nell’enclave palestinese, ma non ha fornito una tempistica. Ha detto che l’Egitto lavorerà sotto “la supervisione delle Nazioni Unite e in coordinamento con le sezioni egiziana e palestinese della Croce Rossa”. Alla domanda se ai cittadini stranieri sarà permesso di lasciare Gaza, Shoukry è stato più cauto, rispondendo: “Finché il valico funzionerà normalmente e quando la struttura del valico sarà stata riparata”. Le autorità egiziane affermano che il valico di Rafah è stato danneggiato da quattro attacchi aerei israeliani.

