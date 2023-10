Milano, 18 ott. (LaPresse) – Verranno reintrodotti a partire da sabato 21 ottobre i controlli alla frontiera terreste interna con la Slovenia per una durata iniziale di 10 giorni prorogabili per periodi di 20 giorni fino a un massimo di due mesi. È quanto si apprende da fonti del Ministero dell’Interno sull’attivazione della procedura d’urgenza regolata dall’articolo 28 del Codice Schengen decisa dal Governo italiano per far fronte all’intensificarsi dei “focolai di crisi ai confini dell’Europa e in Medioriente” e all’aumentato “livello di minaccia di azioni violente” nella Ue testimoniato dai “recenti attentati” in Francia e Belgio. Al termine del periodo massimo di due mesi sarà prorogata la sospensione della libera circolazione dei cittadini nell’area Schengen per altri 4 mesi attivando la procedura ordinaria (articolo 25 del Codice). Le modalità dei controlli alla frontiera – si apprende dal Viminale – saranno attuate in modo da causare il minore impatto possibile sulla circolazione transfrontaliera e sul traffico di merci.

