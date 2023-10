Roma, 18 ott. (LaPresse) – “La Cina è scioccata e condanna fermamente” l’attacco di ieri contro “l’ospedale di Gaza”. Lo afferma un portavoce del ministero cinese degli Esteri secondo quanto riportato dal sito dell’ambasciata cinese in Israele. “La Cina chiede un cessate il fuoco immediato e la fine della guerra, e fa del suo meglio per proteggere i civili ed evitare disastri umanitari”, afferma il portavoce che ha espresso il cordoglio di Pechino per “le vittime”.

