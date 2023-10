Milano, 18 ott. (LaPresse) – “Non c’è priorità più alta” del rilascio e del ritorno sicuro degli ostaggi presi da Hamas. È quanto ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden parlando a Tel Aviv. “Qualcosa che non è mai veramente perso è il tuo amore per loro e il loro amore per te”, ha aggiunto, affermando di conoscere “il buco nero della perdita”, ricordando la perdita di suo figlio.

