Roma, 18 ott. (LaPresse) – “Sono indignato e profondamente rattristato per l’esplosione nell’ospedale Al Ahli Arab di Gaza e dalla terribile perdita di vite umane che ne è derivata”. Così in un comunicato, pubblicato sul sito della Casa Bianca, il presidente americano, Joe Biden. “Subito dopo aver appreso questa notizia, ho parlato con il re Abdullah II di Giordania e con il primo ministro israeliano Netanyahu e ho incaricato la mia squadra di sicurezza nazionale di continuare a raccogliere informazioni su ciò che è accaduto esattamente – prosegue il presidente – Gli Stati Uniti sono inequivocabilmente a favore della protezione della vita civile durante il conflitto e piangiamo i pazienti, il personale medico e gli altri innocenti uccisi o feriti in questa tragedia”.

