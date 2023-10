Milano, 18 ott. (LaPresse) – “Oggi annuncio 100 milioni di dollari di nuovi finanziamenti statunitensi per l’assistenza umanitaria sia a Gaza che in Cisgiordania”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden parlando a Tel Aviv. “Questo finanziamento sosterrà più di 1 milione di sfollati palestinesi colpiti dal conflitto, compresi i bisogni di emergenza a Gaza, ha aggiunto, chiarendo: “Se Hamas devia o ruba gli aiuti, avrà dimostrato ancora una volta di non avere alcun interesse per il benessere del popolo palestinese”. Lo riporta Haaretz.

