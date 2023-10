Milano, 18 ott. (LaPresse) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha messo in guardia Israele dal commettere gli stessi errori commessi dagli Stati Uniti dopo l’11 settembre. “Anche se abbiamo visto giustizia e l’abbiamo ottenuta, abbiamo anche commesso degli errori”, ha detto Biden in conferenza stampa a Tel Aviv, ricordando quando “molti americani erano consumati dalla rabbia per ciò che era accaduto”. Lo riporta The Times of Israel.

