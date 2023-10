Milano, 18 ott. (LaPresse) – Lo sfollamento forzato dei residenti di Gaza è “una linea rossa che non permetteremo che venga oltrepassata, proprio come non dovrebbe essere consentito lo sfollamento dei palestinesi dalle loro case a Gerusalemme o in Cisgiordania”. È quanto ha affermato la leadership palestinese in una nota al termine di un vertice a Ramallah, in Cisgiordania, presieduto dal presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas. Lo riporta l’agenzia Wafa.

