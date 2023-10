Milano, 17 ott. (LaPresse) – “Il diritto internazionale richiede che ogni legittima evacuazione temporanea di un’area sulla base della sicurezza della popolazione o di ragioni militari imperative da parte di Israele, in quanto potenza occupante, debba essere accompagnata dalla fornitura di una sistemazione adeguata per tutti gli sfollati, in condizioni soddisfacenti di igiene, salute, sicurezza e alimentazione. Sembra che Israele non abbia fatto alcun tentativo per garantire questo per gli 1,1 milioni di civili (della Striscia di Gaza, ndr) a cui è stato ordinato di spostarsi. Temiamo che questo ordine, combinato con l’imposizione di un ‘assedio totale’ su Gaza, non possa essere considerato un’evacuazione temporanea legittima, in violazione del diritto internazionale”. È quanto afferma la portavoce dell’Alto commissario Onu per i diritti umani, Ravina Shamdasani.

