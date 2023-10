Milano, 17 ott. (LaPresse) – “I membri di Hamas hanno due opzioni: morire nelle loro posizioni o arrendersi incondizionatamente. Non esiste una terza opzione”. Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, come riporta The Times of Israel. “Spazzeremo via l’organizzazione di Hamas e smantelleremo tutte le sue capacità”, ha aggiunto Gallant, “i nostri aerei arriveranno ovunque, ogni missile ha un indirizzo. Raggiungeremo tutti i membri di Hamas”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata