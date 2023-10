Tel Aviv (Israele), 17 ott. (LaPresse/AP) – Il presidente statunitense Joe Biden si recherà mercoledì in Israele e in Giordania per incontrare sia la leadership israeliana sia quella araba, poiché aumentano le preoccupazioni che la furiosa guerra tra Israele e Hamas possa espandersi in un conflitto regionale più ampio.

