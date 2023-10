Francoforte (Germania), 17 ott. (LaPresse) – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e la sua delegazione hanno dovuto abbandonare improvvisamente il volo di Stato in partenza da Tel Aviv con destinazione Il Cairo a causa di un allarme aereo nello scalo della città israeliana. Come riporta Ard, Scholz è stato portato in un edificio in macchina e gli altri passeggeri sono stati fatti sdraiare a terra. Durante l’allerta sono stati lanciati due missili antiaerei, che si sono potuti sentire chiaramente dall’aeroporto. Dopo pochi minuti i passeggeri sono potuti risalire sull’aereo.

