Firenze, 17 ott. (LaPresse) – I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte alle 2,05 a Firenze, in via Gioberti intersezione con via del Ghirlandaio, per una incidente stradale avvenuto tra un’auto e una moto. I vigili del fuoco, giunti sul posto con due automezzi, hanno sollevato l’auto che si trovava ribaltata ed estratto il conducente, un 43enne, rimasto bloccato per affidarlo al personale medico che, purtroppo, ne ha solo potuto constare il decesso.

