Genova, 17 ott. (LaPresse) – Sparatoria in centro a Sanremo nel primo pomeriggio: un uomo è rimasto ferito in modo grave nella zona di piazza Eroi. Secondo le prime ricostruzioni alcuni testimoni avrebbero assistito ad una lite al culmine della quale sarebbero stati sentiti due spari e un uomo è rimasto a terra ferito mentre l’altro è riuscito a fuggire. La zona è presidiata dalle volanti della polizia. In corso le ricerche da parte delle forze dell’ordine.

