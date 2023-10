Milano, 17 ott. (LaPresse) – Il sospetto attentatore è stato ferito al petto da un colpo di arma da fuoco al torace durante uno scontro con la polizia, che lo ha fermato a Schaerbeek. Secondo le informazioni di Sudinfo, l’uomo ha avuto un arresto cardiaco mentre veniva trasportato in ambulanza in ospedale e sarebbe in rianimazione. La ministra dell’Interno belga Annelies Verlinden, parlando all’emittente Vrt, ha ipotizzato che potrebbe essere morto durante il trasporto in ospedale. L’uomo potrebbe essere Abdesalem L., l’autore dell’attacco in cui ieri a Bruxelles sono morti 2 tifosi svedesi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata