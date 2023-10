Milano, 17 ott. (LaPresse) – Il sospetto attentatore di Bruxelles, Abdesalem L., “aveva soggiornato in Svezia”. Lo ha detto in conferenza stampa il premier svedese Ulf Kristersson. Tuttavia l’uomo non era noto alle forze dell’ordine svedesi. “La conclusione comune in questo momento è che i confini dell’Europa devono essere protetti”, ha aggiunto Kristersson, “se non abbiamo il controllo sui confini dell’Europa, se puoi entrare in Europa e oltrepassare i confini, allora la situazione è pericolosa. Senza controllo alle frontiere esterne dell’Europa, non possiamo avere la libera circolazione in Europa”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata