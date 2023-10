Milano, 17 ott. (LaPresse) – L’attentatore, trovato questa mattina in un bar di Schaerbeek e fermato dalla polizia, non ha risposto ai colpi sparati dagli agenti e ha tentato la fuga. Lo riporta SudInfo. Uno dei proiettili lo ha però colpito al torace, ferendolo. Mentre veniva trasportato in ambulanza, Abdesalem L., sospettato di essere l’autore dell’attacco di ieri sera a Bruxelles nel quale sono stati uccisi due tifosi svedesi, ha avuto un arresto cardiaco ed è morto.

