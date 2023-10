Roma, 17 ott. (LaPresse) – “Il sistema non funziona e va cambiato. Faccio fatica a parlarne, sono indignata”. Così a LaPresse Gessica Notaro commentando i dati del Viminale, in possesso de LaPresse, sui braccialetti elettronici attivi in Italia. Gessica Notaro nel 2017 è stata aggredita dal suo ex fidanzato, che le ha gettato dell’acido in volto, dopo che lei lo ha lasciato e denunciato. In seguito all’aggressione Gessica ha perso la vista ad un occhio. “Penso di avere una valida soluzione, di cui voglio parlare nei prossimi giorni. Spero di essere finalmente ascoltata”.

