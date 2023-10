L’Aquila, 17 ott. (LaPresse) – Oggi il Consiglio regionale ha approvato, a maggioranza, il progetto di legge ‘Disposizioni in materia di tumulazioni degli animali d’affezione ed ulteriori disposizioni’ che ha lo scopo d’integrare la legge regionale 41/2012 e consente la tumulazione, in teca separata e previa cremazione, degli animali da affezione per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, nello stesso loculo del defunto o nella tomba di famiglia nel rispetto dei regolamenti comunali. Con voto unanime sono passate in Consiglio regionale le ‘Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 2 del 12 gennaio 2018: legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva’. Le modifiche interessano la digitalizzazione della modalità di presentazione delle istanze di accesso ai contributi previsti dalla legge regionale. Vengono inoltre dettate specifiche disposizioni con riguardo allo Special olympics Italia il quale opera a livello internazionale nel campo dell’allenamento sportivo e delle competizioni atletiche per persone con disabilità intellettiva. Inoltre, la società pubblica Sport e salute spa viene inserita all’interno della composizione della consulta regionale per lo sport. Voto favorevole anche per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio relativo al pagamento in favore della società Echoes srl per la fornitura di servizi sanitari (40 mila 199 euro). La seduta è stata sospesa e riprenderà nel pomeriggio.

