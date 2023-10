Milano, 16 ott. (LaPresse) – “La Russia è la più grande minaccia alla sicurezza e alla cooperazione in Europa. Cerca il caos, la destabilizzazione e oggi ho ribadito la mia posizione: se vogliamo salvare l’Osce, salvare la sicurezza e la cooperazione in Europa, dobbiamo spingere la Russia fuori dall’Osce e dall’Europa. Sarà meglio per tutti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, durante una conferenza stampa congiunta a Kiev con il presidente ad interim dell’Osce, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, e ministro degli Esteri della Macedonia del Nord, Buyar Osmani. Lo riporta Ukrinform.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata