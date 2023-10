Milano, 16 ott. (LaPresse) – Secondo quanto apprende LaPresse, in alcune comunità ebraiche in Italia sono state diffuse alcune indicazioni precauzionali da quando è scoppiato il conflitto tra Israele e Hamas. Nello specifico, sarebbe stato indicato ai membri di una comunità che potrebbe essere più sicuro indossare un cappello sopra la kippah e, in alcuni contesti, muoversi in gruppo.

