Milano, 16 ott. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo cinese Xi Jinping si incontreranno a Pechino mercoledì, in occasione del forum ‘One belt, one road’. Lo ha fatto sapere l’assistente di Putin Yuri Ushakov, come riporta Ria Novosti. Ushakov ha precisato che i colloqui tra Putin e Xi si terranno in due fasi: in un formato ampio e in un formato ristretto. “Quando due leader parlano, vengono effettivamente discusse le questioni più delicate, di cui il grande pubblico non ha bisogno di sapere”, ha sottolineato Ushakov.

