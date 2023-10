Roma 16 ott . (LaPresse) – E’ stata arrestata e condannata, con il rito direttissimo a 2 mesi e 20 giorni di reclusione dal giudice della II sezione penale del tribunale di piazzale Clodio, l’ex annunciatrice Virginia Sanjust di Teulada. La 46enne, è stata bloccata dai carabinieri della stazione Tomba di Nerone, mentre stava rovistando dentro una Smart ferma in un parcheggio. la donna, quando è stata arrestata dai carabinieri ha giustificato il suo gesto dicendo: “Vivo in strada e di espedienti da un anno circa non ho soldi”. L’arresto è stato convalidato dal tribunale dopo la richiesta del pubblico ministero Giovanni Nostro. La pena è stata sospesa.

