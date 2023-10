Roma, 16 ott. (LaPresse) – “Un quarto del canone non viene più pagato in bolletta, l’importo scende da 90 a 70 euro, quindi in bolletta passa da 20 a 15 euro, è l’inizio di un’intervento”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa.

