Bruxelles, 16 ott. (LaPresse) – “Mi sono resa conto che ci sono altre decisioni da prendere nei prossimi mesi per sostenere la ripresa dell’Europa, compreso il lavoro in corso sulla riforma del Patto di Stabilità e Crescita. Spero che l’accordo finale, che incentiva adeguatamente i livelli di debito sostenibili, consenta anche di perseguire investimenti che favoriscano la crescita mentre ciascuno di noi risponde alla crisi globale”. Lo ha affermato la segretaria Usa al Tesoro, Janet Yellen, a margine dell’incontro dell’Eurogruppo a Lussemburgo, dove interverrà come ospite.

