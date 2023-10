Beirut (Libano), 16 ott. (LaPresse/AP) – “Il Libano è nell’occhio del ciclone e l’intera regione è in una situazione difficile. Nessuno può prevedere cosa potrebbe accadere”. È quanto ha affermato il primo ministro ad interim del Libano, Najib Mikati, in un comunicato. Mikati ha parlato telefonicamente con alti funzionari statunitensi, capi di Stato e diplomatici di Regno Unito, Francia, Turchia, Qatar, Giordania e Italia. Mikati ha aggiunto che il governo del Paese, politicamente paralizzato, sta cercando di allentare le tensioni lungo il confine meridionale con Israele e di evitare di trascinare il Paese in una nuova guerra. Il governo libanese rimane critico nei confronti di Israele, ma teme che una nuova guerra possa devastare ulteriormente la sua martoriata economia e mettere a rischio la vita dei suoi circa 6,5 milioni di abitanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata