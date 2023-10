Roma, 16 ott. (LaPresse) – “Noi preferiamo gestire le manifestazioni, ovviamente fin quando non sono lesive dell’ordine pubblico. Sono valutazioni che vanno fatte caso per caso. Quando dovessero presentarsi condizioni per cui possa giustificarsi un divieto, anche noi nella nostra storia ne abbiamo. Però preferiamo gestire fenomeni come quelli delle manifestazioni fintantoché riteniamo di saperle gestire”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a margine a Roma di un convegno promosso dal Coisp e dall’Inmp, parlando della possibilità di vietare in Italia, come avvenuto in Francia, manifestazioni pro Palestina.

