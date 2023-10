Milano, 16 ott. (LaPresse) – Israele è “unito verso un unico obiettivo, la vittoria. Trionferemo perché ne va della nostra stessa esistenza in questa regione, che è irta di forze oscure. Hamas fa parte dell’asse del male dell’Iran e Hezbollah mirano a gettare il Medioriente nell’abisso del caos”. È quanto ha affermato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu parlando all’apertura della sessione invernale della Knesset, il parlamento israeliano. Lo riporta Haaretz. “Ora, molti in tutto il mondo capiscono chi sta affrontando Israele”, ha aggiunto, “capiscono che Hamas rappresenta una nuova versione del nazismo. Proprio come il mondo si è unito per sconfiggere i nazisti e l’Isis, così deve unirsi per sconfiggere Hamas”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata