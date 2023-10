Rafah (Striscia di Gaza), 16 ott. (LaPresse/AP) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha avvertito l’Iran e Hezbollah di non “metterci alla prova” nel nord del Paese. Lo ha detto durante un discorso alla Knesset, ovvero il parlamento israeliano, in cui ha detto che il mondo deve unirsi per sconfiggere Hamas. “Questa guerra è anche la vostra guerra”, ha aggiunto, paragonando Hamas ai nazisti e definendo il conflitto “una guerra tra forze della luce e forze dell’oscurità, tra umanità e bestialità”.

