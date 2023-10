Milano, 16 ott. (LaPresse) – Il ministro della difesa israeliano, Yoav Gallant, ha avvertito che “ci aspetta una lunga guerra”. Lo ha detto incontrando il segretario di Stato americano, Antony Blinken, come riporta il Guardian. “Il prezzo sarà alto, ma vinceremo per Israele, per il popolo ebraico e per i valori in cui credono entrambi i Paesi”, ha aggiunto. In un breve commento ai media, Blinken ha affermato che Israele “avrà sempre il sostegno degli Stati Uniti”.

