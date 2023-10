Milano, 16 ott. (LaPresse) – Il ministero degli Interni di Gaza ha fatto sapere che la fornitura d’acqua non è stata ripristinata nel sud della Striscia, come invece annunciato ieri da Israele. “I residenti bevono acqua malsana. Una grave crisi sanitaria che minaccia la vita dei cittadini”, ha detto il portavoce Eyad al-Bozom, come riporta Al Jazeera. Anche l’Onu ha smentito che l’acqua potabile sia tornata a scorrere nella parte meridionale di Gaza e ha confermato che la gente fatica a trovare acqua da bere.

