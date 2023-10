Roma, 16 ott. (LaPresse) – “C’è il rischio di colera, di una vera e propria pandemia. A Gaza ci sono i cadaveri per strada e manca l’acqua. Si stanno scavando delle fosse comuni, non ci sono più posti nelle celle e negli ospedali per i morti”. A lanciare l’allarme a LaPresse è Foad Aodi, medico arabo-palestinese Presidente dell’AMSI e Consigliere dell’Omceo di Roma.

