Roma, 16 ott. (LaPresse) – “A Gaza manca il sangue, medicinali e farmaci salvavita. Quelli che ci sono possono durare massimo per 24 ore”. A lanciare l’allarme a LaPresse è Foad Aodi, medico arabo-palestinese Presidente dell’AMSI e Consigliere dell’Omceo di Roma. “Su 23 ospedali sono solo 13 quelli operativi. Alcuni colleghi stanno rianimando le persone effettuando la ventilazione con le mani perchè manca la corrente, sta diventando difficile anche effettuare le operazioni. In rianimazione non ci sono più posti. Non ci sono specialisti in medicina d’urgenza e ortopedia, ginecologi e pediatri”.

