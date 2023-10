Roma, 16 ott. (LaPresse) – “A Gaza sono aumentati del 35% gli aborti spontanei per lo stress e per mancanza di cibo e acqua”. Lo dice a LaPresse è Foad Aodi, medico arabo-palestinese Presidente dell’AMSI e Consigliere dell’Omceo di Roma. “Ci sono anche due casi tra due dottoresse. A Gaza è un fenomeno molto frequente per la malnutrizione e le condizioni igieniche non soddisfacenti. Ma ora la situazione è veramente preoccupante”.

