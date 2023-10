Roma, 16 ott. (LaPresse) – “La situazione è molto tragica, stiamo cominciando a selezionare i casi più gravi e a decidere chi curare. È una scelta obbligata, non ci sono farmaci e strumenti chirurgici sufficienti. Stanno selezionando i casi di emorragia, ci sono casi di ferite aperte che non vengono chiuse. Abbiamo paura che finiscano i fili di sutura e gli aghi. Nessuno di noi vuole lasciare l’ospedale e chiediamo perdono se non riusciamo a curare tutti i pazienti perché stiamo lavorando senza strumenti e senza armi chirurgiche”. Lo raccontano a LaPresse il dottor Kamis e Abu Saleh, medici dell’Unione medica Euro Mediterranea (Umem) impegnati a Gaza.

