Torino, 16 ott. (LaPresse) – Il vertice regionale internazionale proposto dall’Egitto sul conflitto israelo-palestinese si terrà sabato al Cairo. L’Egitto, come riportano media statali del Golfo citati da Bnn network, ha esteso gli inviti ai leader della regione, dal Qatar e al Kuwait. L’obiettivo generale è ridurre l’escalation militare, fornire assistenza umanitaria e tracciare una via da seguire per la causa palestinese.

