Milano, 16 ott. (LaPresse) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden potrebbe visitare Israele. Lo riferisce Haaretz, citando fonti israeliane. Nel frattempo Biden ha rinviato il viaggio che aveva in programma in Colorado per rimanere a Washington e concentrarsi sul conflitto in Medioriente. Si prevede che terrà una serie di incontri ad alto livello con i consiglieri su Israele e sulle crescenti preoccupazioni umanitarie a Gaza. Il presidente degli Stati Uniti sarebbe dovuto partire oggi per recarsi nel distretto del Colorado di Lauren Boebert, dove avrebbe dovuto visitare CS Wind, il più grande impianto al mondo per la produzione di torri eoliche.

