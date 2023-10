Milano, 16 ott. (LaPresse) – “Hamas sta rubando gli aiuti umanitari al popolo palestinese”. È quanto scrive in un post sul social X il ministro dell’Energia israeliano Israel Katz, dopo la denuncia dell’Unrwa, l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente, di essere stata derubata a Gaza City di carburante e attrezzature mediche. “Non c’è motivo di dare loro nulla finché non eliminiamo il nazismo di Hamas”, ha aggiunto Katz nel post.

