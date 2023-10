Milano, 16 ott. (LaPresse) – Il ministero della Sanità israeliano ha attaccato l’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, per le sue critiche all’assedio di Israele alla Striscia di Gaza. “Gli sforzi di Israele per salvare vite umane evacuando i civili dalla zona di conflitto nel nord di Gaza sono stati perversamente distorti e diffamati al servizio degli sforzi di Hamas per continuare a utilizzare i civili di Gaza come scudi umani”, afferma il ministero in una nota. “Mentre Hamas imperversava nelle città israeliane uccidendo bambini, violentando donne e prendendo in ostaggio malati e anziani, compresi i sopravvissuti all’Olocausto, l’Organizzazione mondiale della sanità si concentrava principalmente sulla cessazione delle ostilità”, continua la nota, “la richiesta di evacuazione dei civili dalla zona di conflitto è una misura per proteggere i civili nonostante gli sforzi di Hamas di metterli in pericolo”.

