Roma, 16 ott. (LaPresse) – Israele smentisce le notizie secondo cui avrebbe accettato un cessate il fuoco nel sud di Gaza per consentire l’apertura del valico di frontiera di Rafah per far entrare gli aiuti nella Striscia. Lo riporta The Times of Israel citando una nota dell’ufficio del premier, Benjamin Netanyau. “Al momento non esiste un cessate il fuoco per gli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e per l’uscita degli stranieri”, afferma il comunicato. In precedenza il portale israeliano inews24 aveva scritto che Israele aveva concesso una tregua umanitaria di cinque ore, a partire dalle 9 locali (le 8 in Italia) nel sud della Striscia.

