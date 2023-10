Beirut (Libano), 16 ott. (LaPresse/AP) – L’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre non è stato diretto da fuori ma in caso di invasione di terra a Gaza da parte di Israele i gruppi alleati di Hamas, Iran e Hezbollah, interverranno. È quanto ha detto ad Associated Press il rappresentante di Hamas in Libano, Ahmed Abdul-Hadi, in un’intervista rilasciata prima di una conferenza convocata dal gruppo a Beirut. Abdul-Hadi ha detto che Iran e Hezbollah non permetteranno a Israele di “schiacciare Gaza” o di lanciare un “attacco di terra”, ma che i gruppi hanno deliberatamente lasciato ambiguità su quando e come risponderanno perché “questo dipende dagli sviluppi della situazione in quel momento”. In caso di “attacco di terra, indipendentemente dal suo livello” o se “sempre più massacri continueranno a essere commessi” a Gaza e Hamas starà esaurendo le sue risorse verranno “annunciate sorprese”, ha detto ancora.

