Milano, 16 ott. (LaPresse) – Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato di aver colpito e ucciso il capo dell’intelligence di Hamas nella città di Khan Younis, a sud di Gaza. Lo riporta The Times of Israel. L’Idf non ha fornito ulteriori dettagli sull’attacco, incluso il nome dell’alto membro di Hamas o il luogo in cui l’attacco ha avuto luogo. Ha però pubblicato una serie di video che mostrano gli attacchi nella Striscia di Gaza, compreso quello che ha colpito l’alto esponente di Hamas, e i raid sui tunnel utilizzati dai miliziani e da una squadra di lancio di razzi.

